Médecins formés au Québec

«La littérature scientifique a dit que le financement privé du système de santé n'améliore pas l'accès des pays. Il y a des études un peu partout dans le monde qui ont démontré ça, y compris dans les autres provinces canadiennes. Donc, faisons une pause pour ce qui est du privé en santé et de son expansion et regardons mieux comment on pourrait améliorer ce qui se fait maintenant. On ne parle pas de complètement éliminer le privé. Le privé, à condition que ce soit payé à 100 % par nos impôts, on est d'accord avec cela. On n'est pas d'accord avec une médecine à deux vitesses qui ferait en sorte que vous sortez de l'argent de votre poche pour être traité ou soigné.»

Cela dit, le médecin estime qu'il y a déjà des atteintes «relatives» à la liberté dans une foule de domaines: liberté d'installation et liberté de pratique, notamment.