Bruit des enfants

«La question qui se pose, c'est: l'adulte est-il devenu intolérant ou on est tellement saturés par de nombreuses choses, comme nos téléphones, la charge de notre travail et autres? Donc j'étais hésitante à répondre sur l'intolérance versus saturation. De toute façon, un enfant, c'est un enfant et il ne sait pas s'exprimer pendant longtemps en dehors du comportement et puis de l'exaltation et de l'enthousiasme. Alors on lui demande d'être lui, mais pas trop. C'est un petit peu compliqué comme injonction.»