Haine et agressivité avant l'élection de mardi

«Ce qu'on dit, c'est que c'est de plus en plus difficile d'afficher ses couleurs politiques aux États-Unis, tellement il y a de la haine et de l'agressivité d'un côté et de l'autre. Les gens se font voler leurs pancartes, se font menacer par leurs voisins. Un résident qui vote pour Donald Trump a mis des pancartes sur sa pelouse et sa femme a reçu des menaces de mort de la part du voisinage. On sent vraiment une intolérance grandissante par rapport à l'opinion contraire.»