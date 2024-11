Un film potentiel dérivé de Game of Thrones

«Chaque épisode, je le dévorais, j'aimais ça, j'ai des amis avec qui on avait des conversations de Game of Thrones et de House of the Dragon. Donc tout ça, j'ai bien aimé. Mais la tendance, les films transférés en série et une série, qu'on l'amène en film, à un moment donné, c’est là où je pense qu'on se met à presser un peu trop le citron.»