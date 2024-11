Témoignage d'un moment père-fille

«Très belle soirée père et fille avec ma grande Alice de 14 ans qui me file entre les doigts comme du sable. La seule façon pour moi de la contenir dans ma vie, ça va être de garder la paume et le cœur bien ouvert. Elle s'est goinfrée de cochonneries, on a bien rigolé, on s'est construit des souvenirs communs, des rêves comme elle dit. On a mis en banque de bons moments dans notre REER affectif pour nos vieux jours.»