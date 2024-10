En 2022-2023

«Nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des québécois qui viennent aux urgences et qui ne devraient pas y être effectivement. Par contre, de plus en plus, les gens sont de plus en plus malades. En 2014, on avait encore la chance, des fois, de voir un mal d'oreille, un mal de gorge, des petits bobos. Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins parce que l'accès à la première ligne c'est quand même beaucoup amélioré. On permet aux québécois de recevoir des soins ailleurs, mais malheureusement, il faut encore faire mieux.»