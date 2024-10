Les amateurs de sports

«Il n'y a personne qui communique pis qui dit : ''ben là il faudrait que tu ailles l'aider, que tu amènes un deuxième homme dans la bagarre puis que tu crées un surnombre et ainsi, tu fais en sorte que les joueurs deviennent inconfortables et que tu récupères des rondelles éventuellement. Mais moi, je ne vois pas ça du côté du Canadien. On dirait que chaque joueur patrouille un petit peu son territoire, mais qu'ils ne jouent pas ensemble. Et ça a mené au premier but du Kraken hier et a près ça le deuxième.»