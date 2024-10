«Les vrais combattants, c'est vraiment les pompiers et les pompières. Ils sont constamment exposés à des fumées, à des substances toxiques, à de la poussière et le risque d'avoir un cancer est beaucoup plus élevé pour eux. Par leur travail, ils sont 9% plus à risque d'avoir un cancer que dans la population et 14% plus haut niveau de risque de mourir d'un cancer. Donc, c'est sûr qu'il faut reconnaitre des cancers parce qu'une personne qui fait une réclamation à la CNESST pour être accompagnée et indemnisée, quand elle a à embaucher un expert, assumer un fardeau de preuve, aller devant le tribunal, c'est long, c'est compliqué.»