Avez-vous l’impression de vous faire arnaquer par les compagnies d’assurances?

«Le rôle des compagnies d'assurance dans la société, c'est de faire en sorte que les individus, les entités qui sont le plus capables d'assumer le risque, l'assument. Donc, nous comme individu, quand on a une maison ou une voiture, on n'est pas les meilleures entités pour assumer le risque. [...] Donc, on transfert ce risque à quelqu'un d'autre. Les compagnies d'assurances, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont là pour prendre les primes des individus, des entreprises, les garder en banque, et si jamais il y a un risque, si jamais il y a une catastrophe qui se produit pour un individu, elle va chercher cet argent à la banque pour indemniser les personnes. [...] Entre le moment où elles collectent les primes et le moment où elles paient les réclamations, les compagnies d'assurance utilisent cet argent-là pour faire fructifier leurs avoirs, pour investir sur le marché, pour faire des profits qui vont être, à un moment donné, redistribués aux actionnaires. La pire chose qui pourrait arriver à un assuré, c'est que la compagnie d'assurances fasse faillite au moment où on fait une réclamation.»