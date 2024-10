La commission

«Dans les années 90, il y avait à peu près trois drogues qui circulaient. Il y avait du haschisch, de l'acide, du PCP et de l'alcool , mais il n'y avait pas les drogues de synthèse telle que l'amphétamine, la kétamine, le GHB et alouette. Desfois, on dit que c'est la demande qui crée l'offre, mais dans le cas de la drogue, on dirait que l'offre va créer une certaine demande parce que les drogues sont disponibles, facile à trouver et souvent pas aussi cher qu'on le pense. On peut commander de la drogue presque aussi facilement qu'une pizza»