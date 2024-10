Écoles et Internet

Les jeunes sont exposés à des drogues de plus en plus variées et de plus en plus fortes notamment par l'entremise des réseaux sociaux et des écoles.

C'est ce que rapporte Le Devoir mardi matin.

Des saisies de drogues ont lieu chaque semaine dans les établissements scolaires du Québec.

Écoutez Gerry St-Hilaire, chef d'équipe au Centre d'intervention en dépendances Adrienne-Roy, qui en discute avec l'animateur Patrick Lagacé.