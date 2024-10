Plan de l'immigration du PQ

L'immigration est un sujet éminemment complexe et aussi éminemment sensible. Complexe parce qu'à moins d'être un expert, on peut parfois s'y perdre avec les différents groupes, les demandeurs d'asile, les travailleurs étrangers temporaires, les résidents permanents, les étudiants étrangers et les immigrants économiques.

Et c'est sensible parce que derrière ces dénominations, il y a des gens, de vraies personnes, des hommes, des femmes et des enfants qui viennent au Québec et au Canada dans l'espoir d'une vie meilleure.

C'est dans ce contexte que le Parti québécois a déposé plus tôt, lundi, son plan pour l’immigration.

Pour en parler, l'animateur Philippe Cantin reçoit le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

«Contrairement au gouvernement, on chiffre chaque catégorie d'immigration avec des explications. C'est 97 pages d'explications. C'est chiffré, c'est expliqué et ça nous distingue d'un gouvernement qui est dans l'improvisation et qui est dépassé par la situation», dit-il, d'entrée de jeu.