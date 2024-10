Sondage SOM-La Presse

«Pour un Montréalais, venir au centre-ville, il faut qu'il y ait une raison. Et il y en a qui ont perdu l'habitude. Avant, on venait par obligation du patron. Aujourd'hui, on vient par choix. Un sondage qu'on a fait avec Léger sur la perception du centre-ville nous a fait remarquer un écart entre la perception et la réalité. C'est-à-dire, plus ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu au centre-ville de Montréal, moins vous en avez une bonne opinion. On voit que ceux qui y reviennent nous disent : Wow, ce n’est pas le centre-ville dont je me souviens. Il a beaucoup évolué.»