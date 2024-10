Vols de voiture

«Je vous donne un exemple: je suis une organisation criminelle, je viens de voler une voiture. Remettre cette voiture telle quelle sur le marché, il y a un gros risque parce qu'il y a un propriétaire qui, lui, sur son permis de conduire, a le numéro d'identification du véhicule. [...] Alors, on fait quoi? On va chercher un véhicule similaire, soit chez un recycleur ou chez un revendeur de voitures. [...] Et là, il y a un trafic de numéros d'identification du véhicule. C'est-à-dire que l'organisation criminelle va dire: moi j'ai volé un F150, telle version, de telle année. On fait des recherches [...] et on va chercher chez un recycleur ou chez quelqu'un qui a un modèle qui est considéré perte totale [...], on prend le numéro d'identification de ce véhicule-là, on refait une plaque [...] et on revend le véhicule.»