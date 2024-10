Grand rassemblement politique

«Trump n'a aucune chance de gagner les votes du collège électoral de l'État de New York, mais il est quand même allé. C'est sa ville, New York. Et l'expression qui s'impose, c'est que c'était un freak show [...] L'humoriste qui était là a dit qu'il y a un amoncellement de déchets dans l'océan qui s'appelle Porto Rico. Les Portoricains, ces sont des Américains. Les Portoricains sont victimes de certains préjugés. Et après ça, il y a plein d'autres personnes qui ont dit plein d'autres singeries. Il y a quelqu'un qui s'est moqué des Hispaniques, qui n'utilisent pas le contrôle des naissances, et des juifs, en disant qu'ils étaient pingres [...] Il y a un autre orateur qui était là et qui a comparé Kamala Harris à une prostituée. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle était l'Antéchrist. Ça a été comme ça toute la soirée...»