Périple pour visiter des lieux dits hantés

«Que ce soit un hôtel ou un village, on joue un peu sur cette carte-là. C'est un peu la marque de commerce du Nevada et chacun va dire qu'il y a l'endroit le plus hanté, où il y a le plus de fantômes et tout ça. Souvent, c'est un prétexte pour introduire l'histoire locale, parce que c'est vrai que ces villages et ces villes-là ont une histoire. C'est fascinant de voir à quel point ces villes, qui ont existé, sont mortes en l'espace de 20 ans, 30 ans. Et puis bon, ben ça donne un paquet d'histoires assez croustillantes.»