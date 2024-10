Réduction des seuils d’immigration au Canada

«Justin Trudeau est arrivé en 2015. Il y avait un consensus sur l'immigration, sur le fait que le Canada est un pays accueillant et on a augmenté de façon incroyable les seuils d'immigration. Et là, Trudeau s'est aperçu que, dans les deux dernières années, sur cette question-là, il était déconnecté totalement des Canadiens. De sondage en sondage, les Canadiens sont de plus en plus réfractaires à l'immigration. Et c'est un virage idéologique majeur de Justin Trudeau.»