Entré en politique dans la vingtaine

«Le Canadien de Montréal, ce n'est pas une équipe de sport comme une autre. Ça fait partie des grands clubs sur la planète. Je pense qu'ils sont liés intimement au peuple québécois, à son histoire, à ses hauts et ses bas. Ce n'est pas juste une équipe de hockey le Canadien de Montréal pour le Québec, puis pour les Québécois et les Québécoises.»

Etre scrutés à Montréal ou au Québec

Les joueurs des Canadiens de Montréal sont scrutés à la loupe... tout comme les politiciens.

«Il faut faire attention. Puis des fois, il y a des bonnes raisons de faire attention. Mais c'est vrai qu'avec l'apparition des médias sociaux, des fois ça peut devenir un peu étouffant pour les gens politiques.

Avoir du leadership quand on est jeune

Martin St-Louis disait que les jeunes n'ont pas à s'empêcher de faire preuve de leadership au sein des Canadiens, une situation que Gabriel Nadeau-Dubois connaît bien.

«Dans mon caucus, par exemple, je suis co-porte-parole du parti et je suis chef parlementaire, donc j'ai un rôle de leadership à l'intérieur de mon équipe de député. Mais j'ai des députés plus vieux que moi qui ont plus d'expérience de vie. Et donc, oui, je comprends l'inconfort que peut avoir un jeune leader dans un groupe où il y a des gens qui sont objectivement plus âgés, plus expérimentés que lui. Ce n'est pas facile.»