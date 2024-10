De plus petits chocolats et bonbons pour l'Halloween

L'Halloween approche et beaucoup de petits fantômes et sorcières vont recevoir des chocolats et des bonbons la semaine prochaine.

Or, le cacao et le sucre sont des ingrédients essentiels de ses friandises. Et l'augmentation des prix du sucre (24%) et du cacao (119%) conduit à une pratique appelée "inflation camouflée", ou réduflation. Les fabricants réduisent donc la taille des bonbons tout en maintenant les prix stables.

Écoutez Michèle Boisvert nous parler de la taille réduite des chocolats et des bonbons à l'approche de l'Halloween.

Selon les données de Radio-Canada, les bars de Oh Henry avaient rétréci de 7,2 %, les Coffee Crisp de 10 %, les M&M de 20 % et les KitKat de 2 %.

Bref, on paie aussi cher, mais on en a moins pour notre argent..

