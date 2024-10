Témoignage de l'animatrice Geneviève Pettersen

«Il y avait une fabrique d'hostie dans mon école et quand tu étais gentille, tu avais le privilège d'aller fabriquer des hosties. Je peux te dire que ça ne nous tentait pas d'être gentils. On n'en avait rien à battre, nous autres, d'aller fabriquer des hosties [...] Quand t'avais des bonnes notes, des bons comportements, tu recevais un chapelet, une statue de la Vierge, un buste de l'enfant de chœur et tout ça. Puis moi, j'étais terrorisée. Il y avait des sœurs, dont j'avais une peur bleue, qui nous menaçaient. La sœur me disait: "Si tu coules encore ou si c'est une mauvaise note, tu vas aller en enfer, Geneviève. Jésus ne t'aimera plus." Je revenais, je revenais de chez nous et je braillais. J'avais un autel dans ma chambre avec une statue de la Vierge et je faisais mes prières. J'étais endoctrinée. N'ayons pas peur des mots, c'était un endoctrinement.»