Grande entrevue avec le maître de l’hypnose

Le maître de l'hypnose, Éric Normandin, alias Messmer, est en tournée dans le cadre de son spectacle «13 Hz».

Au micro de Marie-Eve Tremblay, il parle de son nouveau spectacle, de l'origine de son nom d'artiste et de sa carrière européenne et de son attachement au Québec.

« Je vois le public qui rit aux larmes, je vois les gens se taper sur les cuisses tellement le show est drôle et rythmé. Et ça, ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait plaisir de voir aussi qu'au Québec, les gens continuent de me suivre parce que j'ai une carrière en Europe depuis 12 ans qui marche très bien. Je fais six mois par année là-bas, six mois par année au Québec et je pourrais rester seulement en Europe et performer là-bas.