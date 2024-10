Le CF Montréal en 2025

«Puis, quand tu as des joueurs comme ça, ils peuvent tirer ton équipe vers le haut. On l'a vu lors des sept derniers matchs ou le dernier mois: quand il est en pleine forme, je pense que les joueurs autour de lui ont plus de confiance là. C'est la deuxième équipe la plus jeune de la ligue. Donc, tu as besoin des gars qui ont du vécu et qui sont capables de tirer les jeunes vers le haut.»