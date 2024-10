Canonisation d'une Québécoise

«Elle, ce qu'elle aurait fait, au niveau d'une guérison, c'est une mère qui ne sentait plus les mouvements dans son ventre de son bébé et les médecins ont dit que ça n'allait pas bien. Finalement, cette dame-là a parlé à une amie qui était dans la famille de soeur Paradis et cette dame-là a prié Marie-Léonie en lui disant: ''Écoute Marie-Léonie, on a besoin de sauver cet enfant-là'' et trois jours plus tard, ça s'est bien replacé au niveau de la grossesse et l'enfant est né en santé. Cet événement-là, il y a eu des médecins qui ont enquêté là-dessus, il y a eu des théologiens pour savoir s'il y avait un lien et on est arrivé à la conclusion, ça a pris 40 ans, pour dire qu'il y a un lien, qu'il y a eu un miracle.»