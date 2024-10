Méthodes douteuses d'un promoteur immobilier

«Si tu laisses le logement uniquement aux lois du marché, si tu laisses le parc immobilier se développer tout croche comme on l'a fait, si tu n'imposes pas des conditions dans le marché immobilier, surtout dans le locatif, pour que les gens aient des options, tu appauvris ton monde. T'auras beau augmenter les salaires tant que tu veux, si le prix des loyers double ou triple, ton monde n'est pas plus riche dans la société. Donc, ce qu'on voit dans le cas de cet immeuble, c'est ce qu'on voit à la grandeur du Québec. Des gens qui sont de plus en plus poussés vers des logements délabrés. On laisse les propriétaires avoir des logements délabrés, et à la fin, c'est de l'exploitation. On martyrise du monde comme ça et on les pousse à la rue.