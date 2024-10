Un indice de durabilité pour nos électroménagers?

Équiterre propose d’adopter un indice de durabilité. Qu'est-ce que c'est un indice de durabilité?

Écoutez Michèle Boisvert nous parler de cet indice qui a été adopté en France au micro de Philippe Cantin.

«En fait, la France a d'abord adopté un indice de réparabilité. Cet indice là, ça te disait: 'Voilà, il peut se faire réparer. Voilà où on peut trouver des pièces et voilà comment on peut le faire.' Toutes les données, le cahier technique, le schéma pour l'impression, c'était un indice et c'était de 1 à 10. Tu avais donc des pictogrammes à poser à côté du prix.»

La France étend cet indice pour inclure la fiabilité et la durabilité, avec des critères similaires appliqués dès janvier pour les lave-linge (laveuses). Ce système exerce une pression sur les fabricants et protège les consommateurs et l'environnement.

«Une proposition avec laquelle je suis parfaitement d’accord. Plutôt que de réinventer la roue, nous devrions nous inspirer de ce qui se fait en France», dit Michèle Boisvert.

Autre sujet discuté

La Banque du Canada va établir son nouveau directeur demain. Tous les experts s’attendent à une baisse. Les paris sont ouverts quant à son ampleur. Certains parlent de 75 points!