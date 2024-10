Un choix controversé

«On parle des travailleurs qui gagnent 27 $ de l'heure. Si on prend l'exemple concret, celui qui gagnait 27 $ de l'heure aujourd'hui vont monter au delà de 32 $ de l'heure lorsque ça sera en vigueur, s'ils ont besoin de renouveler leur permis de travail. Ce qui veut dire que pour une entreprise manufacturière, on vient d'une certaine façon d'augmenter ses coûts salariaux de 20 %. Alors, qu'est-ce que va devoir faire l'entreprise? L'entreprise manufacturière va devoir soit refiler la facture à ses clients et qui dans certains cas, malheureusement, ne peuvent plus payer plus cher, soit être moins compétitive parce que l'écosystème dans lequel elle évolue est très féroce, soit elles réduisent leurs marges et elles se mettent à faire des déficits. Alors vous voyez que cette décision annoncée par le flamboyant ministre Boissonneault n'a aucun sens au niveau économie. Et c'est une décision qui est basée simplement par la peur du prochain rendez-vous électoral au bureau du gouvernement Canada.»