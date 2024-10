Big Brother

«Que ce soit Sony, Samsung, Roku, Amazon, on nous propose des télés qui, étant intelligentes, quand vous l'ouvrez, vous avez plein d'applications et ils ont de plus en plus leurs propres applications à eux, qui présentent leurs contenus à eux. C'est gratuit et ça fait compétition à toutes les chaînes qu'on connaît. Et quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc quand c'est gratuit, il y a de la pub essentiellement partout. C'est exactement ça qu'on fait dans ce cas. Évidemment, quand vous êtes dans leur affaire à eux autres, ils le savent que tu es en train d'écouter telle émission de sport puis qu'après t'écoutes telle émission pour enfants, puis après t'écoutes tel film de science-fiction. Et ça, ça dresse un portrait de qui tu es.»