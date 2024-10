Jeunes hommes radicalisés

«Aux États-Unis, ils appellent ça la mort par désespoir chez ces jeunes hommes. C'est un phénomène important. Alors, quand quelqu'un comme Donald Trump arrive et leur dit: ''Je vais vous proposer un avenir meilleur. Make America Great Again, c'est vraiment l'idée. On va faire ça ensemble, on va être des gagnants, on va être des champions et on va y arriver. Vous serez de retour comme vos parents." Parce qu'en fait, ce qui se passe pour les jeunes hommes, ça c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai au Québec aussi, actuellement, les chances que les jeunes hommes ont de faire mieux que leurs parents, mieux que nos générations à nous, est bien en dessous de 50 %. Et ça, c'est nouveau. Dans notre temps, on pouvait faire mieux que nos parents, on pouvait acheter une maison, on pouvait acheter un terrain si on avait juste un assez bon emploi stable. Maintenant, c'est plus possible. Et c'est très difficile.»