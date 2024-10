Kirby Dach ignoré en tirs de barrage

Les Canadiens de Montréal ont réussi à obtenir un point, samedi, en s'inclinant 4-3 en tirs de barrage contre les Islanders de New York.

Mais avec une fiche de 2-3-1 (5 points) jusqu'ici, ils sont encore un peu à court pour la fiche de .500 après six rencontres.

Écoutez Antoine Roussel qui commente la situation de l'équipe au micro de Mario Langlois.

Bref, samedi, l'analyste voit le verre à moitié plein ou à moitié vide?

«Je suis plus quelqu'un de positif. Donc, je le vois à moitié plein», dit-il.

«Quatre défaites consécutives, ce n'est pas nécessairement acceptable. Est-ce qu'on est fiers et contents de certaines performances? La dernière performance, je pense que oui.»

Samedi, il y a eu neuf vagues de joueurs en tirs de barrage. Mais l'entraîneur Martin St-Louis n'a pas utilisé Kirby Dach. Étonnant, ou pas?

«C'est vrai qu'il aurait dû être utilisé, je pense. (..) Peut-être que le coach voulait y aller avec ceux qui le méritaient plus. C'est seulement Martin qui peut y répondre. C'est clair que Kidby Dach a le talent pour marquer, mais il n'a pas joué l'année dernière.

«À Dallas, Jamie Benn était employé tout le temps en tir de barrage et il n'était pas bon. Il ne marquait jamais, mais il ne se pratiquait jamais non plus. Puis, c'est un excellent joueur ça. C'est un de mes bons amis. Mais le coach continuait de l'envoyer parce que c'était le meilleur joueur de l'équipe.

«Il faut que tu lises entre les lignes. Il y a un petit message là. Et puis, quand tu repenses à son match et à son début de saison, les Canadiens ne voulaient pas mettre son sort dans ses mains et c'est correct.»

Autre sujet discuté