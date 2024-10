Match entre les Eagles et les Giants à New York

«À partir du moment où on est au stade, c'est une fraternité incroyable, particulièrement à New York. Il y a beaucoup d’admirateurs des Eagles qui sont là parce que c'est pas loin et ça se tire la pipe, ça s'envoie des slogans, et nous, on s'installe avec notre gazebo, on a nos cinq chandails maison qui sont faits pour l'occasion.»