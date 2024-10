Santé mentale chez les jeunes

«Ça fait des années qu'on travaille à faire la promotion d'un régime universel pour l'accès aux soins de psychothérapie. On voit que les jeunes de notre génération ont été un peu malmenés par la pandémie. Dans le sondage Léger sur la jeunesse, on rapportait que 75 % des jeunes faisaient de l'anxiété. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est que, clairement, les ressources qui sont en place en ce moment ne répondent pas aux besoins et on a besoin de corriger tout le tort qui a été causé pendant la pandémie. Donc, ce qu'on dit au gouvernement, c'est ouvrons la collaboration et la discussion sur comment on peut améliorer la santé mentale des jeunes.»