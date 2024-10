Sondage Environics

«C'est quand même une personne sur deux qui considère qu'il y a trop d'immigrants au Québec. Je comprends que c'est moins que dans le reste du Canada. Ça nous fait plaisir, on est content, on accueille la nouvelle mais on doit lire le sondage au complet. C'est quand même une personne sur deux... Et quand on demande: ''Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrants qui viennent et qui n'adoptent pas les valeurs canadiennes?, ''c'est 58 % dans le reste du Canada et 53 % au Québec. C'est quand même une personne sur deux qui considère que ces personnes là n'adoptent pas les valeurs canadiennes. Il y a une vraie crainte.»