Guerre au Moyen-Orient

Malgré tous les espoirs suscités par la mort de Yahya Sinwar, la semaine dernière afin qu’Israël et le Hamas passent à un mode de cessez-le-feu, l’armée israélienne a plutôt intensifié ses attaques sur tous les fronts. Le Hezbollah, au Liban, quant à lui, a mené une importante attaque sur l'État hébreu.

Or, ce qui intéresse le plus notre chroniqueur Jean-François Lépine, c’est le bilan de cette guerre au Proche-Orient qui a provoqué un record de déplacements de populations et de réfugiés fuyant les combats.

Écoutez à ce sujet les commentaires et analyses de Jean-François Lépine, ancien correspondant en Israël et ancien directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, à l'émission Lagacé le matin.