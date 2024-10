Il voulait ramener l'équipe à Québec

Le segment Ça sent la coupe de vendredi soir, durant Les Amateurs de sports, a réuni l'animateur Mario Langlois, ses ailiers Pierre Gervais et Stéphane Waite, ainsi que l'homme d'affaires québécois Luc Poirier, fondateur et président de la société Poirier, active dans le lotissement de terrains et l'immobilier.

L'homme d'affaires passionné de sports et de belles voitures de luxe a, d'entrée de jeu, parlé de sa récente visibilité dans l'espace public depuis quelques années, de ses participations à des épreuves Iron Man et de son désir de s'impliquer dans de nombreuses causes, par l'entremise de ses fondations.

Il y a plusieurs années, Luc Poirier a songé à acheter les Coyotes de l'Arizona

«Il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: 'Je te verrais bien acheter les Coyotes. Ils sont en déficit.' Ils perdaient de 28 à 32 millions annuellement. Il me dit: 'Regarde, si ça t'intéresse, je peux t'aider à faire la transaction.' Au début, je n'étais pas trop sûr, mais j'ai trouvé une banque qui m'a appuyé et j'ai trouvé un milliardaire québécois qui a embarqué avec moi.»