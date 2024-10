Itinérance en Californie

«Les villages de petites maisons: c'est cher, mais on sait qu'il faut y mettre le prix. Mais c'est extrêmement long pour avoir un permis. Que vous soyez un promoteur immobilier, une mairie ou un particulier, l'administration est tellement lente. On a des ''county'' autour de Los Angeles, San Bernardino County pour ne pas le nommer, qui est le plus gros ''county'' des États-Unis. Il faut entre deux ans et demi et quatre ans pour avoir un permis de construire ou simplement de rénover une habitation. Le problème est sur le long terme. Et ces petites maisons? Bien sûr, elles existent, elles coûtent relativement cher, la plupart sont fabriquées en Chine. Les Chinois sont ravis de nous les vendre. Mais le fait de pouvoir simplement les installer, d'installer l'eau, d'installer l'électricité, il faut des permis pour ça.»