Diminution des mises en chantier

«C'est sûr qu'on a eu une augmentation des coûts de construction de l'ordre de 40% durant la période pandémique et alliée à ça, des coûts de financement qui explosent. C'est de plus en plus difficile construire tout court. Pourquoi c'est encore plus difficile à Montréal? C'est sûr que les délais en lien avec l'obtention des changements de zonage, des permis de construction, de l'ensemble des permis qui sont requis pour la réalisation d'un projet ajoutent à cette difficulté de construire. Maintenant, il faut quand même nuancer les chiffres qu'on voit actuellement. À Montréal, on construit davantage de projets d'envergure. Dans ce contexte-là, c'est clair que ce sont des projets qui sont beaucoup plus difficiles à lever dans des contextes économiques qui sont peu favorables au développement de nouveaux projets.»