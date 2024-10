Vétéran gardien de but

Le gardien Filip Gustavsson a inscrit un but dans un filet désert, mercredi. Louis Domingue, gardien pour les Rangers de New York et leur club-école, le Wolfpack de Hartford, discute de cet exploit et des qualités de mentorat requises au sein d'une organisation.

«En tout cas, quand j'ai vu ça, quand je l'ai vu compter, tout ce que j'ai pu me dire: good for him. Moi, ça m'a pris 32 ans à scorer...»

Il rappelle d'ailleurs une de ses premières tentatives quand il était avec les Coyotes de l'Arizona.

«Lowry, des Jets de Winnipeg avait intercepté la rondelle. Il avait lancé. Il a fallu que je fasse un arrêt de la mitaine épouvantable pour me sortir du pétrin. On menait par un but. Shane Doan était passé devant moi après ça et il avait dit: 'C'est la dernière fois que tu essaies ça'. J'ai dit «oui monsieur.»