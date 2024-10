Pascal Vincent et Patrik Laine

Le Rocket de Laval, dirigé par Pascal Vincent, a débuté sa saison régulière avec une victoire et une défaite.

Écoutez l'entraîneur Pascal Vincent discuter de ce début de saison avec l'animateur Mario Langlois au moment où l'équipe s'apprête à jouer deux matchs contre le Crunch de Syracuse.

Vincent gère la transition des joueurs relégués de la LNH, notamment Joshua Roy et Logan Mailloux, en s'assurant qu'ils s'adaptent bien.

Il discute aussi de l'importance des vétérans comme Alex Barré-Boulet, lui aussi retranché à la fin du camp des Canadiens de Montréal.

«La chose qui m'impressionne le plus... Non seulement c'est des gars qui travaillent fort durant les entraînements, mais la chimie d'équipe, autant des gars un peu plus vieux... On a des gars comme Witherspoon, qui a joué au-dessus de 600 matchs dans la Ligue américaine. On a de nouveaux joueurs qui viennent de l'extérieur, combinés avec nos jeunes qui arrivent du soit du junior ou des collèges américains ou même de l'Europe. Il semble que le mix soit très bon.»

Les qualités de leader de Lucas Condotta: «Notre capitaine, lui, c'est un rassembleur vraiment hors pair. Je me suis fait dire par l'un de ses anciens coachs que c'était le meilleur capitaine qu'il avait jamais eu.»

La fin de l'association avec les Blue Jackets de Columbus: «Ça a été difficile à digérer dans le sens où on a commencé un boulot l'an passé. Évidemment, quand tu changes un paquet d'affaires, ça va accrocher, puis la chaîne va débarquer plus souvent qu'autrement. Mais il y avait une vision, donc j'aurais aimé ça continuer ce travail-là, parce que même si on avait de la difficulté, la chose que je peux te dire, c'est que les joueurs travaillaient et ils étaient engagés jusqu'à la fin.»

L'arrivée de Patrik Laine avec les Canadiens: lorsque Patrik a été acquis par le Canadien, je pense que j'étais le premier à dire: 'Je ne peux pas faire ces entrevues-là, ce n'est pas ma place. Il appartient au Canadien, puis moi, je suis son ancien coach'. Mais Patrick et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Depuis qu'il a 18 ans et on a vraiment une bonne relation. Et puis, de vraies relations, ce n'est pas tout le temps juste positif. Il ne fait pas tout le temps soleil. Des fois, c'est nuageux, puis, il pleut.