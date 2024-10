Quelles conditions à respecter dans le dossier?

«Qu'est-ce qu'une demande d'aide médicale anticipée? Par exemple, je reçois un diagnostic qui, un jour, va compromettre mon aptitude à consentir. Et donc la grande question c'est oui, mais c'est quoi ces conditions-là? Quand et dans quelles conditions allez-vous dire: ''Là c'est too much et je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir?" Parce que le moment où ça va arriver, la personne, elle n'aura plus toute sa tête pour le dire. Donc il va falloir qu'elle décide maintenant et c'est ça qui va être difficile. Ça va être comment quand je vais être incontinent, quand on va me mettre dans un CHSLD, quand je vais être agressif, quand je ne reconnaîtrai plus mon mari?»