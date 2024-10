«Fille de trans»

«Très petit, mon père avait déjà des intérêts pour les bijoux et les vêtements plus féminins et s'habillait dans la garde-robe de sa mère à l'occasion en cachette. Je sais que ça remonte à très loin. Mon père était à l'époque ce qu'on appelle un cross gender, donc il y a des journées où il se sentait Normand et donc incarnait sa personnalité masculine. Et il y a des journées où il se réveillait et il se sentait Sophia.»