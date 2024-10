École primaire Bedford

«Aujourd'hui, les onze enseignants sont encore en poste. N'eut été du travail d'investigation de la journaliste Valérie Leboeuf, cette histoire n'aurait jamais rebondi à l'Assemblée nationale. On aurait jamais entendu parler de l'école Bedford parce qu'ils ont caché le rapport. C'est un rapport qui a été payé par des fonds publics. Il faut savoir qu'ils ont rencontré 58 enseignants, incluant aussi du personnel de soutien et d'autres membres de l'équipe école. Ce n'est pas rien. Et savez vous qu'est-ce qu'elle a dit?: ''Vous savez, Mme Rizky, on fait plein d'enquêtes comme ça.'' Je lui ai répondu: ''Non, Madame Gélinas. Il y a eu combien d'enquêtes dans les dernières années du CSSDM de ce type-là?'' ''Je ne le sais pas'', était sa réponse. Je connais la réponse et il y en a eu deux...»