La station-soeur du 98.5, CIME, dans les Laurentides, a appris qu'un centre qui accueille des enfants et adultes autistes ou déficients intellectuels est dans un état catastrophique à Saint-André-d’Argenteuil.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles à CIME FM, Justine Vachon, ainsi que Marie-Andrée Girard, mère d'une bénéficiaire, faire le point à l'émission La commission.

Images préoccupantes à l'appui, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux dénonce dans une sortie publique sur nos ondes de graves problèmes de sécurité qui perdurent depuis des mois à l'Îlot Argenteuil. La résidence privée pour aînés où le CISSS des Laurentides loue des places en hébergement pour des enfants et adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique et manifestant un trouble grave du comportement.

L'organisation affirme que le personnel subit des blessures à répétition, que l'environnement de travail est dangereux et inadapté pour le personnel et les usagers, qu'il y a un manque de formation et de matériel et que la CNESST mène une enquête devant l'absence d'actions de l'employeur.