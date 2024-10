Match des Alouettes contre le Rouge et Noir

«Le quart partant sera absent parce qu'il sera au chevet de sa femme qui a accouché d'un deuxième enfant. On a Davis Alexander qui est là. On est qualifié pour les séries, mais on doit retrouver quand même une meilleure façon de performer. Au courant des derniers matchs, la ligne à l'attaque en arrache beaucoup, on a de la misère en défensive, et on accorde beaucoup de verges au sol.On n'est pas sur le bord du bouton panique, mais il faut commencer à redresser un peu tout ça.»