Des Airs Tags pour surveiller son enfant

«Ce n'est pas clair dans la loi si un parent a légalement le droit de faire suivre son enfant au moyen d'un dispositif comme les Airs Tags. On sait que les parents ont un droit et un devoir de surveillance. Il faut se demander jusqu'où la protection peut aller avant qu'elle ne devienne un contrôle. C'est flou. On se dit bon, l'essentiel c'est quoi? C'est l'intérêt de l'enfant. Mais ce n'est pas la chose la plus claire non plus. Ça mérite d'être au centre des discussions et des décisions en définitive.»