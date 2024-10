Ça sent la coupe

En raison de la perte de trois de ses appareils de télé-communication durant cette nuit, elle en a reçu un une douzaine d'heures plus tard... par l'entremise du Queen Mary 2 qui a fait un détour de 350 milles nautiques.

«Au début, c'est comme une petite affaire qui dépasse. C'est dur de voir entre les vagues à l'horizon. Puis là, tranquillement, il y a quelque chose qui sort, puis qui s'en vient parce qu'on voit la courbe de la terre entre mon petit bateau et le paquebot. C'est vraiment particulier. Puis il monte et monte. Et puis là, tu vois ça, c'est incroyable, les gens qui étaient sur le pont. Puis je crie, puis je dis: il y a des humains, je vois des humains. Ça fait 80 jours que tu n'as pas vus d'humains. Et j'entendais les passagers me chanter des cantonades. Ça m'encourageait. C'était vraiment la plus belle journée de ma vie. C'est impressionnant.»

Une anecdote passionnante parmi tant d'autres.