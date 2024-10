Le billet d'humeur de Hugo Meunier

«J'ai l'impression ces temps-ci que le fossé entre les nouvelles insignifiantes et les importantes se creuse un peu plus chaque semaine. On parle d'ouragan et de guerre au Moyen-Orient, puis bang : topo complet sur la maman qui vend des Glitter Freckles et qui est en train de s'émouvoir aux nouvelles parce que Taylor Swift se barbouille la face avec son produit et que ça fait exploser ses ventes de 2 500 %.»