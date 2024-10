«Du côté de la police de Longueuil, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'on avait quand même déployé certaines mesures: le CAVAC en lien avec la famille, une présence policière plus accrue dans le coin. Mais ce n'était pas assez pour rassurer. On se demandait pourquoi il n'y avait pas eu une action un petit peu plus sévère envers cette dame-là. Donc on me dit qu'il y aura de nouvelles informations à nous transmettre un peu plus tard. Évidemment, on va suivre ça.»