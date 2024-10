Menaces et extorsions: le SPVM invite les commerçants à dénoncer

«On a des honnêtes commerçants et on a aussi des propriétaires qui peuvent avoir certains liens avec le crime organisé. Maintenant, le message qu'on veut passer, c'est que peu importe de quel côté vous êtes, on vous tend la main. Pour vous écouter et on va regarder si on peut aller de l'avant devant les tribunaux pour accuser quelqu'un [...] Le phénomène est inquiétant, mais on va les accompagner. On a vu neiger, on va dire ça comme ça. Faites-nous confiance [...] On a un message qui est fort et qui est clair.»