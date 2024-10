Grande entrevue

«Je crois beaucoup aux plaisirs égaux, donc que les œuvres s'adressent aux hommes, aux femmes et à tout le monde. Il n'y a pas de racisme, pas de sexisme et tout ça. Ça, c'est quand même une bataille assez intense que je mène, mais que j'aime beaucoup parce que j'y crois. Et puis je crois qu'en 2024, on est rendu là aussi [...] Je crois à l'adulte mainstream qui s'adresse à tout le monde finalement et qui a évidemment 18 ans et plus. Je crois à cet univers adulte justement si ça a de bonnes valeurs. Même si le mot éthique est surutilisé, je crois à des valeurs éthiques de diversité qui comportent justement des chartes éthiques. J'y crois beaucoup à ça.»