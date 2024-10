Pourquoi ne pas adopter le 0.05?

«Ça prend une approche globale. Il faut que ce soit la conduite avec les facultés affaiblies, l'insécurité routière ou même les comportements répréhensibles en sécurité routière. Globalement, il faut avoir une approche où il y a la responsabilisation et les sanctions. Globalement, au Québec, on a un régime qui est très sévère. On a accumulé une foule de gestes réglementaires et législatifs. On a accumulé beaucoup de plans d'actions, des campagnes de sensibilisation, de responsabilisation, de communication et beaucoup de recommandations de coroners, évidemment.»